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Зеленский заявил, что Будапештский меморандум не помог Украине

Зеленский: Будапештский меморандум не работал ни одного дня конфликта

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Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix/Reuters

Будапештский меморандум, дававший гарантии безопасности Украине со стороны России и других стран, не работал все десять лет российско-украинского конфликта. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

Сегодня исполняется тридцать лет со дня подписания этого документа, напомнил он.

«Десять лет войны. Этот документ не работал ни одного дня. И благодаря этому теперь все в мире будут знать, что простой подписи – любым государством – или каких-либо заверений или обещаний недостаточно для обеспечения безопасности», — написал Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что в настоящее время необходимы эффективные гарантии, то есть реальные альянсы и реальная основа безопасности внутри страны.

В пример он привел необходимость иметь оружие, которое позволит защитить и сдержать противника, и «единство, которое поможет пережить даже самые сложные моменты».

Киев работает над каждым элементом безопасности, добавил он.

Будапештский меморандум являлся завершением международных переговоров на тему советского ядерного оружия, оставшегося в распоряжении Украины после распада СССР. Он был подписан 5 декабря 1994 года лидерами Украины, России, Великобритании и США. Документ обозначал гарантии безопасности, которые Россия, Великобритания и США давали Украине в обмен на передачу ядерного оружия.

3 декабря глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что страна вынесла горький урок из надежд на Будапештский меморандум, отдав ядерное оружие в обмен на гарантии безопасности, и больше не повторит таких ошибок.

Ранее Украина выдвинула требования по гарантиям безопасности.

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