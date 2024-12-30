Соскин: покупка газа в США даст Зеленскому шанс попасть на инаугурацию Трампа

Бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что покупка газа в США даст шанс президенту Украины Владимиру Зеленскому посетить инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает РИА Новости.

«Чтобы приехать Зеленскому на инаугурацию, надо внести взнос. Как известно, компании западные платили по-разному — от 10 до 12 миллионов баксов, чтобы попасть на инаугурацию 20 января», — поделился Соскин.

До этого Соскин говорил, что Соединенные Штаты могут нанести серьезный удар по Владимиру Зеленскому после его попытки унизить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Зеленский ранее заявил, что не позволит Орбану выступать в роли посредника в переговорах по урегулированию конфликта на Украине.

Соскин полагает, что в ближайшее время США могут предпринять значительные шаги против Зеленского.

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