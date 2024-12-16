Трамп заявил, что не приглашал Зеленского на свою инаугурацию

Украинского лидера Владимира Зеленского не приглашали на инаугурацию избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, однако Трамп готов его на ней принять. Трансляцию пресс-конференции нового американского лидера ведет телеканал CNN.

«Нет, я не приглашал», — сообщил Трамп, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

При этом он уточнил, что Зеленский может посетить мероприятие, если хочет присутствовать.

Трамп также усомнился, что на инаугурацию приедет лидер КНР Си Цзиньпин. 13 декабря ту же информацию со ссылкой на источники сообщил телеканал CBS. Ожидается участие в инаугурации посла Китая в США и его супруги, что соответствует обычной практике, уточняют журналисты. Также к послу могут присоединиться другие официальные лица из Пекина, но сам Си Цзиньпин не приедет.

Ранее стало известно, как Трамп «застал врасплох» Китай.