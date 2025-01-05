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В ФРГ заявили, что Германия продолжает покупать российский газ

Экс-министр финансов Лафонтен: ФРГ закупает энергоносители РФ через третьи лица
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Depositphotos

Германия продолжает закупать российские энергоносители через третьи лица. Об этом заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети X.

Профессор ссылался на слова экс-министра финансов Оскара Лафонтена.

«Санкции приносят пользу США и вредят Европе; США атаковали энергетическую инфраструктуру Европы; Германия по-прежнему покупает российские энергоносители через третьих лиц», — написал он.

Недавно депутат бундестага от «Блока Сары Вагенкнехт» Клаус Эрнст заявил, что Германия должна начать переговоры с Россией о возобновлении поставок газа в ФРГ по уцелевшей ветке газопровода «Северный поток — 2».

До этого экс-канцлер Германии Ангела Меркель заявила в эфире телеканала France 2, что поставки российского газа в Германию являются давней традицией и представляют выгоду для обеих сторон. Эта традиция сложилась со времен холодной войны, подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что Австрия хочет судиться с Германией из-за платы за транзит российского газа.

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