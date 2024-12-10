Меркель рассказала о давней традиции торговли газом с Россией

Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила в эфире телеканала France 2, что поставки российского газа в Германию являются давней традицией и представляют выгоду для обеих сторон. Об этом сообщает ТАСС.

Меркель назвала условия, при которых Германия получала топливо по выгодной цене, «беспроигрышной ситуацией», которая «началась во времена холодной войны» и продолжилась в период ее пребывания у власти.

Экс-канцлер отметила, что считает это ошибкой.

В конце ноября Меркель заявила, что не испытывает сожалений по поводу своего решения одобрить строительство газопровода «Северный поток — 2» несмотря на протесты США. По словам политика, она прислушивалась к предупреждениям Украины и США, но на момент согласования проекта никто не предлагал полностью прекратить экспорт российского газа. По ее словам, после смены администрации в США был достигнут компромисс с президентом Джо Байденом: газопровод будет использоваться только при условии, что энергоносители не станут инструментом давления.

Ранее мемуары Меркель назвали «пощечиной» для Украины.