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В Германии заявили о необходимости разговоров Путина и Шольца по Украине

Немецкий политик Эскен: нужны дальнейшие телефонные разговоры Путина и Шольца
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Сергей Гунеев/РИА Новости

Необходимы дальнейшие телефонные разговоры между президентом России Владимиром Путиным и канцлером Германии Олафом Шольцем. Об этом в беседе с агентством DPA заявила сопредседатель Социал-демократической партии Германии Саския Эскен.

«Необходимо вновь и вновь вести эти разговоры, в том числе чтобы выяснить, что может быть сделано (для урегулирования конфликта на Украине. – прим. ред.)», — подчеркнула она (цитата по РИА Новости).

При этом, как отметила Эскен, встреча президента РФ и главы немецкого кабмина не является целесообразной.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что в настоящее время российские власти не ведут подготовку переговоров Путина и Шольца.

О готовности еще раз провести телефонный разговор с Путиным Шольц заявил 27 декабря. По его словам, он бы хотел переговорить с президентом РФ, уточнив при этом, что он не хочет «быть наивным или питать иллюзии».

Ранее в Кремле ответили на вопрос о возможном визите Шольца в Россию.

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