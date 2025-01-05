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Немецкого политика обвинили во лжи из-за заявлений о планах встречи Шольца и Путина

СДПГ обвинила во лжи депутата ХДС, заявившего о планах встречи Шольца с Путиным
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Reuters

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) обвинила депутата Бундестага Родериха Кизеветтера, состоящего в Христианско-демократическом союзе (ХДС), во лжи после заявлений о планах канцлера ФРГ Олафа Шольца встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает агентство DPA.

«Посредством таких вымышленных утверждений авторитетные представители фракции ХДС/ХСС, очевидно, пытаются найти аргументы против разумного внешнеполитического курса Олафа Шольца», — сказал глава фракции СДПГ в парламенте Рольф Мютцених.

Мютцених призвал главу ХДС Фридриха Мерца проконтролировать, чтобы Кизеветтер отозвал свои заявления и извинился перед Шольцем. Также глава фракции СДПГ поставил под вопрос, может ли депутат оставаться членом парламентского комитета по контролю над деятельностью спецслужб.

Кизеветтер заявил о планах встречи Шольца и Путина 4 января. Он также выступил с утверждением, что канцлер Германии может посетить Москву до досрочных парламентских выборов, намеченных в ФРГ на 23 февраля.

5 января представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что сейчас готовится встреча президента России с канцлером Германии.

Ранее в Кремле ответили на вопрос о подготовке диалога между Путиным и Шольцем.

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