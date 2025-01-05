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В украинской армии все больше поддерживают планы Трампа по переговорам

WP: все больше солдат ВСУ на передовой поддерживают планы Трампа по переговорам
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Oleg Petrasiuk/Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces/Reuters

Даже наиболее радикально настроенные солдаты ВСУ все чаще стали поддерживать заявления избранного президента США Дональда Трампа о прекращении конфликта. Об этом пишет американская газета The Washington Post.

«Солдаты, которые говорили, что верят в борьбу до тех пор, пока последние российские оккупанты не будут выбиты со всей территории Украины, все чаще поддерживают призыв избранного президента Дональда Трампа начать переговоры о прекращении войны», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что ряды украинских солдат все больше редеют и становятся неспособными отражать российский натиск.

Как пишет WP, многие военнослужащие ВСУ также разочаровались в собственном правительстве в Киеве, критикуя «медленную и разрозненную кампанию мобилизации».

До этого ротный командир 35-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) капитан Тарас заявлял, что Украине придется соглашаться на любые требования России.

Ранее Зеленского спросили, сколько он заработал на украинском конфликте.

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