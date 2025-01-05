Депутат Шеремет: ЕС нужен союз с Россией, чтобы спастись от американской кабалы

Единственным шансом для Европы спастись от кабалы, в которую ее загнали США, остается союзническое объединение с Россией. Об этом в беседе с РИА Новости заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет.

«У Европы остался один шанс спастись от экономической и политической кабалы, в которую ее загоняют США — надо взять курс на союзническое объединение с Россией, таким образом сломав коварные планы американцев», — подчеркнул он.

Как отметил Шеремет, в стремлении загнать Европу в зависимость от Вашингтона, Соединенные Штаты взяли стратегию на обрушение ее экономики с помощью Украины. Не последнюю роль в этом сыграла остановка транзита газа через украинскую территорию.

Срок контракта на транзит российского газа через Украину истек 31 декабря. Утром 1 января «Газпром» объявил о прекращении поставок.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что контракта на транзит российского газа в ЕС через украинскую территорию «не будет уже, все ясно». Украинский президент Владимир Зеленский не допустил даже опции транзита российского газа с участием третьих стран, так как «это то же самое, что передавать деньги России».

Цена газа в Европе после прекращения транзита через Украину взлетела до максимума с октября 2023 года. Первой от остановки поставок пострадала Молдавия, в Приднестровье и вовсе остановили работу почти всех предприятий. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Крыму обвинили США в развязывании газовой войны против Европы.