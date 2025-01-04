В Крыму обвинили США в развязывании газовой войны против Европы

США c помощью Украины фактически развязали газовую войну против стран Европейского союза. Об этом в беседе с РИА Новости заявил глава парламента Крыма Владимир Константинов.

«США фактически развязали газовую войну против Европы руками киевского режима. Все это предсказуемо», — сказал политик.

По его словам, теперь государства ЕС будут «расхлебывать то, что сами наварили».

Константинов считает, что подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» и прекращение транзита газа по территории Украины являются звеньями одной цепи. Вместе с тем он выразил мнение, что Соединенные Штаты преследуют цель усилить зависимость Евросоюза от поставок американского сжиженного газа.

В январе аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович заявил, что отказ Украины от транзита российского газа подорвет конкурентоспособность Европы. Он отметил, что страны Евросоюза все равно продолжат получать топливо, но уже по более высокой цене.

Украина официально отказалась продлевать соглашение с Россией о транзите газа в Европу после истечения последнего контракта 31 декабря 2024 года. Выступая на годовой прямой линии и пресс-конференции, президент РФ Владимир Путин также заявил, что контракта на транзит газа через соседнюю республику больше не будет, но «Газпром» это переживет».

Ранее в США заявили, что союзники России в Европе продолжают получать дешевый газ.