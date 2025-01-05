Спикер парламента Индонезии может посетить Россию

Спикер парламента Индонезии Пуан Махарани сообщила РИА Новости, что может посетить Россию в случае приглашения.

«Вижу возможность посетить Россию, если получу приглашение от коллеги в Москве», — сказала политик.

Она отметила, что обмены и визиты между парламентами РФ и Индонезии происходят на достаточно регулярной основе. Махарани добавила, что парламенты двух стран также создали Группы двустороннего дружеского сотрудничества.

«Мы имеем различные платформы для консультаций между парламентами обеих государств с целью развития двустороннего сотрудничества во всех областях», — сказала спикер парламента.

Также Пуан Махарани призвала решить конфликт на Украине с помощью переговоров. Она подчеркнула, что Джакарта говорила об этом на разных международных площадках.

В том же интервью Махарани выразила надежду на то, что новая администрация Соединенных Штатов будет развивать международное сотрудничество и диалог с другими государствами, в том числе с Россией. Политик отметила, что в Индонезии выступают за то, чтобы «все великие державы» выбирали консультации и диалог.

Ранее в Киеве исключили возможность переговоров с Москвой.