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В Индонезии призвали Россию и Украину к переговорам

Спикер парламента Индонезии Махарани призвала к диалогу по конфликту на Украине
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Depositphotos

Спикер индонезийского парламента Пуан Махарани в интервью РИА Новости призвала решить конфликт на Украине с помощью переговоров.

По ее словам, Джакарта говорила об этом на разных международных площадках.

«Мы призываем к уважению территориальной целостности, соблюдению международного права и устава ООН. Мы призываем все стороны решить спор путем дипломатии, переговоров и консультаций», — заявила Махарани.

В том же интервью она выразила надежду на то, что новая администрация США будет развивать международное сотрудничество и диалог с другими странами, в том числе с Россией. Политик отметила, что в Индонезии выступают за то, чтобы «все великие державы» выбирали консультации и диалог и избегали конфликтов.

Российская сторона не раз заявляла, что готова к мирным переговорам на основе стамбульских соглашений 2022 года. Так, на пресс-конференции и прямой линии 19 декабря 2024 года президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва готова к переговорам и компромиссам по ситуации в Украине, но Киев отказывается от диалога.

Ранее в Киеве исключили возможность переговоров с Москвой.

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