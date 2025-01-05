Индонезия надеется на диалог между США и Россией при Трампе

В Индонезии выразили надежду на диалог США и России при Трампе

Спикер парламента Индонезии Пуан Махарани в интервью РИА Новости призвала следующего президента США Дональда Трампа развивать отношения со всеми странами.

Политик сказала, что в Джакарте выступают за то, чтобы «все великие державы» выбирали консультации и диалог и избегали конфликтов.

«Я не могу говорить от имени администрации США, но я надеюсь, что следующая администрация США будет развивать международное сотрудничество и диалог с другими странами, в том числе с Россией», — заявила Махарани.

В конце декабря глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россию не устраивают предложения команды избранного президента США Дональда Трампа по украинскому вопросу (речь идет об отсрочке вступления Украины в НАТО и отправке миротворцев из ЕС и Британии.). По его словам, РФ пока не получала от США никаких сигналов по урегулированию конфликта на Украине. Лавров напомнил, что до 20 января, когда Трамп официально станет главой государства, всю политику по всем направлениям определяет команда действующего президента Джо Байдена. Только она имеет полномочия на ведение переговоров с Москвой от имени Вашингтона.

Ранее в Германии назвали возможную дату встречи Путина и Трампа.