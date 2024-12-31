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В США заявили, что «Кремль срывает планы Трампа»

The Hill: Кремль срывает планы Трампа, отказываясь от его идей по Украине
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Christian Hartmann/Reuters

Российская Федерация срывает планы избранного президента США Дональда Трампа по Украине, отказываясь от его идей по урегулированию конфликта на Украине. Об этом пишет The Hill, ссылаясь на интервью главы МИД России Сергея Лаврова ТАСС.

Авторы утверждают, что министр во время беседы с журналистами не поддержал предложения, высказанные командой Трампа по прекращению боевых действий. Так министр «отреагировал на просочившиеся сообщения о политических предложениях Трампа по прекращению войны», говорится в тексте.

«Комментарии представляют собой одну из самых подробных на данный момент реплик Кремля, поскольку президент России Владимир Путин был более расплывчат, хотя и выразил открытость к встрече с Трампом», — говорится в тексте.
В связи с этим журналисты приходят к выводу, что «Кремль срывает планы Трампа».

В интервью ТАСС глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россию не устраивают предложения команды избранного президента США Дональда Трампа. Речь идет об отсрочке вступления Украины в НАТО и отправке миротворцев из ЕС и Британии. Лавров также напомнил, что несмотря на работу штаба республиканца, американскую политику на всех направлениях до его инаугурации определяет действующий глава государства Джо Байден.

Ранее стало известно, как может выглядеть поражение Трампа на Украине.

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