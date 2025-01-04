Участники акции за выход Франции из ЕС в Париже разорвали флаг сообщества

На улице Сен-Доминик в центре Парижа состоялась акция протеста, организованная партией «Патриоты», участники которой разорвали флаг Европейского союза. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Лидер партии Флориан Филиппо выступил с призывом к выходу Франции из ЕС и НАТО к 2025 году, заявив о несовместимости интересов республики и этих организаций.

«2025 год должен стать годом, когда Франция наконец покинет Евросоюз и НАТО, потому что с этими организациями ей не по пути», – отметил лидер Филиппо.

Он критически оценил членство в ЕС, приведя в качестве примера недавнее решение Конституционного суда Румынии об аннулировании результатов первого тура президентских выборов, где лидировал независимый кандидат Кэлин Джорджеску. Филиппо предположил, что это решение могло быть продиктовано влиянием ЕС. Примечательно, что акция протеста проходила в непосредственной близости от румынского посольства.

В конце декабря Филиппо также призвал Францию к выходу из ЕС в ответ на решение Европейского суда, обязывающее Париж выплачивать пособия семьям нелегальных мигрантов.

Ранее Филиппо призвал уничтожить Евросоюз, пока он не развязал масштабную войну.