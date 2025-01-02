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В США заявили, что союзники РФ в Европе продолжают получать дешевый газ

Журналист Хинкл: союзники РФ в ЕС продолжают получать дешевый газ
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Sergei Karpukhin/Reuters

Американский журналист Джексон Хинкл в соцсети X заявил, что союзники России в ЕС продолжают получать дешевый газ.

Хинкл прокомментировал публикацию президента Украины Владимира Зеленского, в которой он высказался о поражении Москвы после прекращения транспортировки российского газа в Европу через Украину.

Журналист заявил, что Зеленский «бредит», уточнив, что союзники России все равно будут получать газ по низким ценам.

«Украина потеряет миллиарды без транзита газа. Большая часть ЕС потеряет дешевую энергию и будет вынуждена закупать дорогие альтернативы», — поделился Хинкл.

До этого поставщики электроэнергии в Молдавии начали процесс двукратного увеличения тарифов после прекращения подачи газа из России с 1 января текущего года.

1 января стало известно, что власти Молдавии переключились на поставки электроэнергии из Румынии. Также сообщалось, что украинская компания «Энергоатом», эксплуатирующая атомные электростанции страны, начнет поставлять в Молдавию электроэнергию по ночам.

Ранее Приднестровье осталось без отопления из-за прекращения подачи газа из РФ.

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