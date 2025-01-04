Боуз: из армии Зеленского дезертировали более 200 тысяч человек

Украинская армия истощена на фоне волны дезертирства. Об этом в соцсети X написал ирландский журналист Чей Боуз.

«Более 200 тысяч человек дезертировали из армии диктатора Зеленского на Украине», — заявил он.

Журналист добавил, что украинская армия истощена из-за больших потерь, и теперь на фронт призывают 18-летних подростков.

До этого главный редактор украинского издания «Цензор.net» Юрий Бутусов сообщил, что элитная 155-я бригада имени Анны Киевской, часть которой проходила обучение во Франции, сталкивается с серьезными потерями и увеличением случаев дезертирства. По его словам, формирование с самого начала было охвачено организационным хаосом, что создавало трудности для тех, кто «стремился служить честно». Это также привело к значительным потерям из-за самовольного оставления частей.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявлял, что у НАТО без Украины нет шансов победить в возможной войне с Россией. По его словам, «единственная возможность победить Россию — победить ее за счет Украины».

Ранее во Франции заявили, что ВСУ «терпят крах везде» на Украине.