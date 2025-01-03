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Во Франции заявили, что ВСУ «терпят крах везде» на Украине

Военный аналитик Шамань: ВСУ терпят крах по всей линии фронта
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Ukrainian Armed Forces/Reuters

Украинские вооруженные силы терпят поражение по всей линии фронта. Такую оценку развития событий в зоне СВО дал французский полковник, военный эксперт Режи Шамань в беседе с изданием Stratpol.

«Украинская армия терпит крах везде. Причин тому много, включая деморализацию. Поступает много сообщений о том, как украинская армия буквально разваливается в боях», — подчеркнул он.

Шамань напомнил, что глава Службы внешней разведки России заявлял о приближении РФ к достижению своих целей в рамках спецоперации на Украине.

Как отметил французский военный аналитик, лидеры стран ЕС окончательно осознали бесперспективность прямого вовлечения в конфликт. Свою роль в понимании этого сыграло испытание Россией на Украине новейшей ракетной системы «Орешник», считает Шамань.

2 января Шамань также заявлял, что российские войска в ходе СВО могут могут взять под контроль не только ДНР и ЛНР, но и остальную территорию исторической Новороссии, включая земли на границе с Приднестровьем.

Ранее во Франции заявили, что НАТО может прекратить свое существование через 5 лет.

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