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Байден вручит медали Соросу и Месси

Байден вручит медали свободы Джорджу Соросу, Месси и Хиллари Клинтон
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Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Президент США Джо Байден вручит медали свободы Джорджу Соросу, футболисту Лионелю Месси и политику Хиллари Клинтон, а также еще 16 человекам. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Также награду получит модельер Ральф Лорен, редактор журнала мод Анна Винтур и кинозвезда Дензел Вашингтон. Президентская медаль Свободы является высшей гражданской наградой США. Она вручается лицам, которые внесли «образцовый вклад в процветание, ценности или безопасность Соединенных Штатов, мир во всем мире или другие важные социальные, государственные или частные начинания».

До этого Bloomberg узнало о планах Байдена по запрету разработки морских месторождений нефти. При этом издание Washington Examiner уже назвало введение США таких ограничений прощальным подарком Байдена президенту РФ Владимиру Путину.

Ранее Байден назвал сделку по покупке U.S.Steel концерном Nippon Steel угрозой для США.

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