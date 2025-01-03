Байден заблокировал сделку с японской Nippon Steel

Действующий президент США Джо Байден заблокировал сделку по приобретению национальной сталелитейной компании U.S. Steel японской Nippon Steel. Об этом говорится в заявлении Белого дома.
В публикации подчеркивается, что производство стали является «основой нации», а U.S. Steel останется «гордой американской компанией», управляемой американскими рабочими.
«Без отечественного производства стали наша страна становится менее сильной и менее защищенной», — говорится в заявлении.
До этого японская компания Nippon Steel сделала новое предложение Байдену по покупке сталелитейной компании U.S. Steel, писала газета The Washington Post. При этом американский лидер считает, что предложение «плохое для рабочих» и создает «риски для нацбезопасности США».
Ранее Белый дом заявил, что не поддерживает приобретение U.S. Steel японской компанией.