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Байден заблокировал сделку с японской Nippon Steel

Байден назвал сделку по покупке U.S.Steel концерном Nippon Steel угрозой для США
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Leah Millis/Reuters

Действующий президент США Джо Байден заблокировал сделку по приобретению национальной сталелитейной компании U.S. Steel японской Nippon Steel. Об этом говорится в заявлении Белого дома.

В публикации подчеркивается, что производство стали является «основой нации», а U.S. Steel останется «гордой американской компанией», управляемой американскими рабочими.

«Без отечественного производства стали наша страна становится менее сильной и менее защищенной», — говорится в заявлении.

До этого японская компания Nippon Steel сделала новое предложение Байдену по покупке сталелитейной компании U.S. Steel, писала газета The Washington Post. При этом американский лидер считает, что предложение «плохое для рабочих» и создает «риски для нацбезопасности США».

Ранее Белый дом заявил, что не поддерживает приобретение U.S. Steel японской компанией.

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