Байден заблокировал сделку с японской Nippon Steel

Байден назвал сделку по покупке U.S.Steel концерном Nippon Steel угрозой для США

Действующий президент США Джо Байден заблокировал сделку по приобретению национальной сталелитейной компании U.S. Steel японской Nippon Steel. Об этом говорится в заявлении Белого дома.

В публикации подчеркивается, что производство стали является «основой нации», а U.S. Steel останется «гордой американской компанией», управляемой американскими рабочими.

«Без отечественного производства стали наша страна становится менее сильной и менее защищенной», — говорится в заявлении.

До этого японская компания Nippon Steel сделала новое предложение Байдену по покупке сталелитейной компании U.S. Steel, писала газета The Washington Post. При этом американский лидер считает, что предложение «плохое для рабочих» и создает «риски для нацбезопасности США».

Ранее Белый дом заявил, что не поддерживает приобретение U.S. Steel японской компанией.