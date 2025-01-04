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В США заявили о «прощальном подарке» от Байдена Путину

WE: введение США ограничений на разработку месторождений станет подарком Путину
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Leah Millis/Reuters

Намерение администрации президента США Джо Байдена ввести ограничения на разработку нефтяных и газовых месторождений может оказаться «прощальным подарком» для президента России Владимира Путина. Об этом пишет американская газета The Washington Examiner.

«(Это станет – прим. ред.) прощальным энергетическим подарком Байдена Путину», - говорится в сообщении издания.

В материале отмечается, что соответствующий шаг уходящей администрации станет плюсом для российского президента, поскольку появление новых ограничений приведет к росту цен на природные ресурсы в Европе.

В конце декабря сообщалось, что Байден рассматривает возможность введения новых санкций против энергетического сектора России.
Санкции могут ввести до истечения полномочий Байдена — 20 января, когда состоится инаугурация избранного президента США Дональда Трампа.

Ранее сообщалось, что страны «Большой семерки» планируют ужесточить ограничение цен на российскую нефть.

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