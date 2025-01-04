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На Украине оскорбили Зеленского из-за его решения по газу из России

Депутат Рады Дмитрук: из-за решения Зеленского по транзиту газа из РФ страдает полмира
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Bernadett Szabo/Reuters

Половина стран в мире страдают из-за решения Киева прекратить транзит российского газа через территорию Украины. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Рады Артем Дмитрук.

«Полмира страдает из-за одного шизофреника, который считает себя Богочеловеком», — подчеркнул он.

До этого экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн заявлял, что недовольство ряда стран приостановкой транзита российского газа через Украину может запустить процесс распада НАТО, альянс может прекратить свое существование уже через пару лет.

Украина официально отказалась продлевать соглашение с Россией о транзите газа в Европу после истечения последнего контракта 31 декабря 2024 года. Выступая на годовой прямой линии и пресс-конференции, президент Владимир Путин также заявил, что контракта на транзит газа через соседнюю республику больше не будет, но «Газпром» это переживет». «Газета.Ru» узнала у экспертов, как это скажется на России.

Ранее политолог рассказал, когда российский газ вернется в Европу.

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