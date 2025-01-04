Украинский конфликт уже в январе 2025 года станет ненужным и обременительным активом для Запада, что станет основой для потенциальных переговоров по урегулированию кризиса. Об этом говорится в докладе Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН, документ есть в распоряжении РИА Новости.

«Украинский кейс уже в январе 2025 года превратится в этом контексте в довольно проблемный и даже обременительный политический актив (для Запада. – прим. ред.)», — подчеркивается в документе.

Отмечается, что конфликт, где не может одержать победу Украина, может также усложнить решение приоритетных задач для новой администрации избранного президента США Дональда Трампа.

По оценке авторов доклада РАН, Запад в этой связи станет педалировать развитие переговорного процесса по Украине, в том числе угрожая эскалацией конфликта.

До этого депутат Верховной рады Александр Дубинский заявлял, что единственным способом избежать разрушения Украины и восстановить ее экономику является заключение соглашений с Россией.

Ранее сообщалось, что в Германии рассматривают сценарии окончания конфликта на Украине.