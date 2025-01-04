Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России рассказали, что может стать основой для переговоров по Украине

Доклад РАН: украинский кейс превратится в обременительный актив для Запада
close
Tobias SCHWARZ/Reuters

Украинский конфликт уже в январе 2025 года станет ненужным и обременительным активом для Запада, что станет основой для потенциальных переговоров по урегулированию кризиса. Об этом говорится в докладе Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН, документ есть в распоряжении РИА Новости.

«Украинский кейс уже в январе 2025 года превратится в этом контексте в довольно проблемный и даже обременительный политический актив (для Запада. – прим. ред.)», — подчеркивается в документе.

Отмечается, что конфликт, где не может одержать победу Украина, может также усложнить решение приоритетных задач для новой администрации избранного президента США Дональда Трампа.

По оценке авторов доклада РАН, Запад в этой связи станет педалировать развитие переговорного процесса по Украине, в том числе угрожая эскалацией конфликта.

До этого депутат Верховной рады Александр Дубинский заявлял, что единственным способом избежать разрушения Украины и восстановить ее экономику является заключение соглашений с Россией.

Ранее сообщалось, что в Германии рассматривают сценарии окончания конфликта на Украине.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами