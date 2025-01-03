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В Германии рассматривают сценарии окончания конфликта на Украине

Bild: в ФРГ рассматривают возможность окончания конфликта на Украине
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Наталья Селиверстова/РИА Новости

В правительстве Германии рассматривают несколько потенциальных сценариев завершения конфликта в Украине. Согласно одному из них, Кремль заинтересован в окончании спецоперации, и она может завершиться к концу 2025 года, пишет немецкое издание Bild со ссылкой на правительственные источники.

Собеседники издания интерпретируют различные сигналы, поступающие из Москвы, именно так. Однако газета подчеркивает, что «сигналы, исходящие от Кремля, могут, как это часто бывает, означать нечто иное, противоположное или даже ничего».

На пресс-конференции и прямой линии 19 декабря 2024 года президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова к переговорам и компромиссам по ситуации в Украине, но Киев отказывается от диалога.

3 января первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова заявила, что перспектива завершения конфликта в Украине в 2025 году зависит не только от России, но и от США.

В этот же день Bild писала, что Путин может положить конец конфликту на Украине в 2025 году.

Ранее в Киеве исключили возможность переговоров с Москвой.

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