Военный аналитик Шамань: НАТО может прекратить свое существование через 5 лет

Североатлантический альянс не прекратил свое существование после распада Советского Союза, однако такая судьба в скором времени может ждать НАТО. Такую оценку развитию НАТО дал французский военный аналитик Режи Шамань в беседе с изданием Stratpol.

«НАТО должна была исчезнуть после распада СССР. Но она не сделала этого по экзистенциальным причинам. НАТО искала новые миссии», — подчеркнул он, отметив, что у альянса нет потенциала.

Шамань не исключил, что уже через пять лет НАТО может прекратить свое существование. Такая же судьба, по мнению аналитика, может постигнуть и ЕС.

Эксперт подчеркнул, что считает НАТО и ЕС «двумя сторонами одной медали».

Осенью 2024 года французский историк Эммануэль Тодд заявлял, что поражение Соединенных Штатов в конфликте на Украине приведет к распаду Североатлантического альянса и освобождению Европы от американского контроля.

Ранее в Госдуме ответили на заявления о вводе британских войск на Украину.