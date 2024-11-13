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В Госдуме ответили на заявления о вводе британских войск на Украину

Депутат ГД Шеремет: отправка войск на Украину чревата для Британии распадом

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Kin Cheung/AP

Потенциальный ввод британских войск на территорию Украины приведет королевство к «саморазрушению и деградации». Так депутат Госдумы Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости прокомментировал слова экс-премьера Британии Бориса Джонсона о возможности соответствующего шага.

«Ввод войск на Украину приведет Британию к плачевным последствиям — саморазрушению и деградации не столько в сфере теряющих всякое уважение властных институтов, сколько к стремительно надвигающейся угрозе потери государственности и территорий», — отметил депутат.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала «Известиям» заявление английского политика о возможности отправки британских войск на Украину, заявив, что Джонсон продолжает провоцировать и разжигать.

12 ноября Джонсон заявил, что Британия может направить войска на Украину, если Дональд Трамп, победивший на президентских выборах в США, решит сократить финансирование Киева.

Джонсон отметил, что поддержка Украины представляет «хорошие инвестиции», поскольку иначе ЕС столкнется с еще большей угрозой.

Ранее в США рассказали, почему НАТО не отправляет войска на Украину.

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