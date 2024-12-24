Байден до конца президентского срока может ввести санкции против российской энергетики

Президент США Джо Байден рассматривает возможность введения новых санкций против энергетического сектора России. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

В публикации отмечается, что санкции могут ввести до истечения полномочий Байдена — 20 января, когда состоится инаугурация избранного президента США Дональда Трампа.

По словам собеседников издания, новые рестрикции должны затронуть «теневой» флот», перевозящий российскую нефть, а также экспортеров топлива, которые еще не попали в санкционные списки. Источники утверждают, что также рассматриваются варианты по отзыву банковских лицензий, позволяющих обрабатывать платежи, поступающие за энергоносители из РФ.

Экс-сотрудник Совета национальной безопасности Белого дома, отвечающий за вопросы международной экономики и конкурентоспособности, Питер Харрелл подчеркнул, что целью новых рестрикций должно стать двузначное снижение доходов Москвы в течение 6–12 месяцев.

20 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время брифинга заявил, что Россия будет делать все, чтобы минимизировать последствия новых санкций, касающихся торговли российской нефтью.

Ранее сообщалось, что страны G7 планируют ужесточить ограничение цен на российскую нефть.