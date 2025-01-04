Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский скрывает страх перед Россией, говоря о победе Запада над РФ. Об этом заявил американский политолог Гилберт Доктороу в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

«Польские элиты <...> крайне обеспокоены силой России сегодня. <...> Сикорский поет приятную светлую песенку для публики, но я в принципе не думаю, что он уверен в безопасности Польши», — сказал эксперт, комментируя заявление главы МИД Польши о победе Киева и его союзников после окончания транзита российского газа через Украину.

По словам Доктороу, власти Польши понимают, что их страна не сможет сравниться с Россией даже после закупки военной техники у Южной Кореи.

Украина официально отказалась продлевать соглашение с Россией о транзите газа в Европу после истечения текущего контракта 31 декабря 2024 года. Выступая на годовой прямой линии и пресс-конференции, президент Владимир Путин также заявил, что контракта на транзит газа через соседнюю республику больше не будет, но «Газпром» это переживет». «Газета.Ru» узнала у экспертов, как это скажется на России.

Ранее венгерский политолог спрогнозировал ослабление ЕС без поставок российского газа.