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Американский политолог заявил о страхе главы МИД Польши перед Россией

Политолог Доктороу: Сикорский скрывает страх перед РФ словами о победе Запада
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Vladislav Culiomza/Reuters

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский скрывает страх перед Россией, говоря о победе Запада над РФ. Об этом заявил американский политолог Гилберт Доктороу в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

«Польские элиты <...> крайне обеспокоены силой России сегодня. <...> Сикорский поет приятную светлую песенку для публики, но я в принципе не думаю, что он уверен в безопасности Польши», — сказал эксперт, комментируя заявление главы МИД Польши о победе Киева и его союзников после окончания транзита российского газа через Украину.

По словам Доктороу, власти Польши понимают, что их страна не сможет сравниться с Россией даже после закупки военной техники у Южной Кореи.

Украина официально отказалась продлевать соглашение с Россией о транзите газа в Европу после истечения текущего контракта 31 декабря 2024 года. Выступая на годовой прямой линии и пресс-конференции, президент Владимир Путин также заявил, что контракта на транзит газа через соседнюю республику больше не будет, но «Газпром» это переживет». «Газета.Ru» узнала у экспертов, как это скажется на России.

Ранее венгерский политолог спрогнозировал ослабление ЕС без поставок российского газа.

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