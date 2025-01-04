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На Западе заявили, что Зеленский решил сравнить себя с Христом

Журналист Боуз сообщил, что Зеленский сравнивает себя с Иисусом Христом
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Caitlin Ochs/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский, «продавший свою страну», сравнивает себя с Иисусом Христом. Об этом сообщил ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter), комментируя заявление Зеленского о том, что после встречи с ним обездвиженный украинский военнослужащий начал ходить.

«Коррумпированный диктатор, уничтоживший миллион украинцев, продавший свою страну и подавивший демократию. Теперь он сравнивает себя с Иисусом Христом», — высказался Боуз.

Накануне сообщалось, что Зеленский в интервью изданию «Фокус» заявил, что военнослужащий ВСУ, с которым он сфотографировался, позже смог встать на ноги и начал ходить. Президент Украины добавил, что успех в восстановлении бойца не был связан с его визитом, а стал результатом работы американских врачей.

До этого депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, который находится в СИЗО по подозрению в государственной измене, раскритиковал Зеленского за его религиозную политику. Парламентарий спросил главу государства, празднует ли он теперь свой день рождения на 14 дней раньше, поскольку в 2024 году Зеленский подписал закон, согласно которому Рождество Христово на Украине будет праздноваться 25 декабря по григорианскому календарю.

Ранее на Украине заметили ошибку в новогоднем обращении Зеленского.

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