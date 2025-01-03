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Находящийся в СИЗО депутат раскритиковал Зеленского за религиозную политику

Депутат Рады Дубинский раскритиковал Зеленского за перенос даты Рождества
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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, который находится в СИЗО по подозрению в государственной измене, раскритиковал президента страны Владимира Зеленского за его религиозную политику. Соответствующий пост появился в Telegram-канале парламентария.

Парламентарий спросил главу государства, празднует ли он теперь свой день рождения на 14 дней раньше.

«Или это нововведение коснулось только Иисуса Иосифовича (Иисус Христос. — прим. ред.)?» — сыронизировал Дубинский.

В 2024 году Зеленский подписал закон, согласно которому Рождество Христово на Украине будет праздноваться 25 декабря по григорианскому календарю.

В августе прошлого года Зеленский подписал закон, позволяющий запретить в стране все церкви, связанные с Русской православной церковью. В первую очередь это угрожает УПЦ, на которую продолжаются гонения на фоне конфликта с Россией. Хотя УПЦ еще в начале военных действий осудила Москву и объявила о полном разрыве с РПЦ, положения документа все равно позволяют объявить ее вне закона. Что, в свою очередь, даст право без суда выгнать приходы УПЦ из ее храмов на улицу. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее в ООН заявили, что Украина не доказала законность запрета УПЦ.

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