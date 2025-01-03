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Зеленский заявил, что после его визита неходячий военный встал на ноги

Зеленский рассказал, что после встречи с ним неходячий боец ВСУ встал на ноги
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Bernadett Szabo/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский поделился удивительной историей о военнослужащем ВСУ, который после его визита смог встать на ноги. Об этом Зеленский рассказал в интервью телеканалу «Рада».

«Парень, с которым я фотографировался, не мог ходить. Он проходил реабилитацию в США и получал помощь здесь», – рассказал Зеленский.

Украинский президент отметил, что перед интервью ему пришло сообщение от солдата, который по телефону сообщил: «Президент приезжал, и я начал ходить».

При этом Зеленский подчеркнул, что успех в восстановлении не был связан с его визитом, а стал результатом работы американских врачей.

Во время телемарафона президент также коснулся проблемы дезертирства в рядах ВСУ в 2024 году, отметив, что люди устали от затянувшегося конфликта.

Также 3 января Зеленский сообщил, что новоизбранный президент США Дональд Трамп ожидает его с визитом «одним из первых». Он также добавил, что для Трампа окончание конфликта в Украине является важной задачей.

Ранее Зеленский поставил Европе ультиматум.

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