На Украине заметили ошибку в новогоднем обращении Зеленского

Украинский лидер Владимир Зеленский в новогоднем обращении к жителям страны перепутал цвета национального флага, назвав его «сине-желтым». Об этом сообщает РИА Новости.

«То, что мы такие (Сильные. — Прим. ред.), доказывали не раз. Наши спортсмены <…>, наши олимпийцы и параолимпийцы, за которых мы так болели, переживали, так кричали от радости и гордости, когда вверх поднимался сине-желтый флаг», — заявил он.

Отмечается, что граждане Украины называют флаг «жовто-блакитний», что переводится как желто-голубой. Интернет-пользователи сделали предположение, что речь украинского лидера была написана на английском языке, поскольку в нем нет обозначения для голубого цвета, а также в странах Запада цвета флага перечисляют сверху вниз.

До этого стало известно, что Зеленский в новогоднем обращении к согражданам стоял на фоне монумента «Родина-мать», подсвеченного в цвета флага США. Отмечается, что украинский лидер во время своего 20-минутного видеообращения к украинцам представил южнокорейские ракеты украинским оперативно-тактическим комплексом «Сапсан».

Ранее Путин поздравил зарубежных лидеров с Новым годом и Рождеством.