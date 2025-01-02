Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Украине заметили ошибку в новогоднем обращении Зеленского

Зеленский в новогоднем обращении перепутал цвета флага Украины
close
Evgeniy Maloletka/AP

Украинский лидер Владимир Зеленский в новогоднем обращении к жителям страны перепутал цвета национального флага, назвав его «сине-желтым». Об этом сообщает РИА Новости.

«То, что мы такие (Сильные. — Прим. ред.), доказывали не раз. Наши спортсмены <…>, наши олимпийцы и параолимпийцы, за которых мы так болели, переживали, так кричали от радости и гордости, когда вверх поднимался сине-желтый флаг», — заявил он.

Отмечается, что граждане Украины называют флаг «жовто-блакитний», что переводится как желто-голубой. Интернет-пользователи сделали предположение, что речь украинского лидера была написана на английском языке, поскольку в нем нет обозначения для голубого цвета, а также в странах Запада цвета флага перечисляют сверху вниз.

До этого стало известно, что Зеленский в новогоднем обращении к согражданам стоял на фоне монумента «Родина-мать», подсвеченного в цвета флага США. Отмечается, что украинский лидер во время своего 20-минутного видеообращения к украинцам представил южнокорейские ракеты украинским оперативно-тактическим комплексом «Сапсан».

Ранее Путин поздравил зарубежных лидеров с Новым годом и Рождеством.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами