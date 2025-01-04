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Трамп назвал кандидата на пост посла США в Эстонии

Трамп решил выдвинуть Пипко на пост посла США в Эстонии
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Cheney Orr/Reuters

Будущий американский президент Дональд Трамп предложил должность посла США в Эстонии Роману Пипко — бывшему управляющему директору Российско-американского фонда предпринимательства. Об этом Трамп заявил в социальной сети Truth Social.

«Я рад объявить номинацию Романа Пипко следующим послом США в Республике Эстония», — отметил избранный президент.

Трамп рассказал, что Пипко родился в Эстонии, представлял интересы США в Европейском банке реконструкции и развития, работал с иностранными правительствами по соблюдению санкций, а также вел переговоры по международным проектам.

В декабре сообщалось, что Трамп выдвинул кандидатуру 77-летнего инвестора-миллиардера Томаса Баррака на пост посла страны в Турции. Он являлся старшим советником президентской кампании Трампа 2016 года и занимал пост председателя его инаугурационного комитета.

Выборы президента США прошли 5 ноября. За пост боролись кандидат от Демократической партии Камала Харрис и представитель Республиканской партии Дональд Трамп. Для победы одному из политиков надо было получить не менее 270 голосов выборщиков. Трамп по итогам голосования набрал 312 голосов, а Харрис — 226. Инаугурация 47-го президента США состоится 20 января 2025 года.

Ранее МИД Эстонии назвал Дональда Трампа возможным «Черчиллем нашего времени».

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Выборы в США - 2024
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