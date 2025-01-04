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В Белом доме не стали менять решение о приспущенных флагах из-за инаугурации Трампа

Белый дом: инаугурация Трампа не повлияет на решение о приспущенных флагах
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Shen Ting/Xinhua/Global Look Press

Власти США не будут менять решение о приспущенных в память о бывшем президенте Штатов Джимми Картере флагах из-за инаугурации избранного главы государства Дональда Трампа. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в ходе брифинга.

«Нет», — сказала представитель Белого дома, отвечая на вопрос о вероятности изменения решения.

Инаугурацию нового президента США пройдет 20 января.

Джимми Картер прожил 100 лет. Он стал 39-м президентом США от Демократической партии в 1977 году и находился на посту до 1981 года. Картер — лауреат Нобелевской премии мира 2002 года. Он является рекордсменом по пребыванию в статусе экс-президента США — 43 года.

30 декабря действующий американский лидер Джо Байден объявил 9 января 2025 года днем национального траура. Глава Белого дома призвал народ собраться «в своих местах поклонения» для почтения памяти Картера.

3 января Трамп допустил, что его инаугурация может пройти с приспущенными флагами. Республиканец отметил, что подобная процедура пройдет впервые в истории США. По его словам, «никто не хочет этого видеть».

Ранее стало известно, что Трампу вынесут приговор по делу о подлоге до инаугурации.

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