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Байден объявил в США день траура в связи со смертью экс-президента Картера

Байден объявил 9 января днем траура в США в связи со смертью Джимми Картера
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Chris Wattie/Reuters

Американский лидер Джо Байден объявил 9 января 2025 года днем национального траура в связи с кончиной 39-го президента Соединенных Штатов Джимми Картера. Его заявление опубликовано на сайте Белого дома.

«Я назначаю 9 января 2025 года Национальным днем ​​траура на всей территории Соединенных Штатов», — говорится в обращении Байдена.

Действующий лидер США призвал американский народ собраться 9 января «в своих местах поклонения» для почтения памяти Картера.

Он также распорядился приспустить на 30 дней флаги США в Белом доме, на общественных зданиях, военных постах, ​​военно-морских станциях и военно-морских судах. Флаг также приспустят на американских посольствах, консульских и других учреждениях за рубежом.

Джимми Картер умер 29 декабря в возрасте 100 лет. В последние годы он боролся с меланомой, злокачественной опухолью, распространившейся на печень и мозг.

Ранее Байден анонсировал масштабное прощание с Картером.

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