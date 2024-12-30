Байден объявил в США день траура в связи со смертью экс-президента Картера

Американский лидер Джо Байден объявил 9 января 2025 года днем национального траура в связи с кончиной 39-го президента Соединенных Штатов Джимми Картера. Его заявление опубликовано на сайте Белого дома.
«Я назначаю 9 января 2025 года Национальным днем траура на всей территории Соединенных Штатов», — говорится в обращении Байдена.
Действующий лидер США призвал американский народ собраться 9 января «в своих местах поклонения» для почтения памяти Картера.
Он также распорядился приспустить на 30 дней флаги США в Белом доме, на общественных зданиях, военных постах, военно-морских станциях и военно-морских судах. Флаг также приспустят на американских посольствах, консульских и других учреждениях за рубежом.
Джимми Картер умер 29 декабря в возрасте 100 лет. В последние годы он боролся с меланомой, злокачественной опухолью, распространившейся на печень и мозг.
Ранее Байден анонсировал масштабное прощание с Картером.