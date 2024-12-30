Байден объявил в США день траура в связи со смертью экс-президента Картера

Байден объявил 9 января днем траура в США в связи со смертью Джимми Картера

Американский лидер Джо Байден объявил 9 января 2025 года днем национального траура в связи с кончиной 39-го президента Соединенных Штатов Джимми Картера. Его заявление опубликовано на сайте Белого дома.

«Я назначаю 9 января 2025 года Национальным днем ​​траура на всей территории Соединенных Штатов», — говорится в обращении Байдена.

Действующий лидер США призвал американский народ собраться 9 января «в своих местах поклонения» для почтения памяти Картера.

Он также распорядился приспустить на 30 дней флаги США в Белом доме, на общественных зданиях, военных постах, ​​военно-морских станциях и военно-морских судах. Флаг также приспустят на американских посольствах, консульских и других учреждениях за рубежом.

Джимми Картер умер 29 декабря в возрасте 100 лет. В последние годы он боролся с меланомой, злокачественной опухолью, распространившейся на печень и мозг.

Ранее Байден анонсировал масштабное прощание с Картером.