Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Трамп допустил проведение инаугурации с приспущенными флагами

Трамп заявил, что его инаугурация может пройти с приспущенными флагами
close
Cheney Orr/Reuters

Инаугурация избранного президента США Дональда Трампа может пройти с приспущенными флагами в связи с . Об этом республиканец заявил в социальной сети Truth Social.

«Демократы все «в восторге» от того, что наш великолепный американский флаг может быть «приспущен» во время моей инаугурации. Они думают, что это так здорово, и так рады этому, потому что на самом деле они не любят нашу страну, они думают только о себе», — написал политик.

Трамп отметил, что инаугурация президента с приспущенными флагами пройдет впервые в истории США. По его словам, «никто не хочет этого видеть».

Инаугурацию нового президента США пройдет 20 января.

30 декабря действующий американский лидер Джо Байден объявил 9 января 2025 года днем национального траура. Глава Белого дома призвал народ собраться «в своих местах поклонения» для почтения памяти 39-го президента Соединенных Штатов Джимми Картера.

Джимми Картер прожил 100 лет. Он стал 39-м президентом США от Демократической партии в 1977 году и находился на посту до 1981 года. Картер — лауреат Нобелевской премии мира 2002 года. Он является рекордсменом по пребыванию в статусе экс-президента США — 43 года.

Ранее Орбан заявил, что Венгрия всегда будет помнить Джимми Картера.

Все новости на тему:
Выборы в США - 2024
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами