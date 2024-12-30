Экс-президент США Джимми Картер скончался в возрасте 100 лет

Бывший президент США Джимми Картер умер в возрасте 100 лет. Об этом сообщила газета Washington Post, ссылаясь на его сына Джеймса Картера.

По его словам, отец скончался в своем доме в городе Плейнс в штате Джорджия. Джеймс Картер не назвал причину его смерти.

В июле в социальных сетях написали о смерти Джимми Картера. Но эта новость оказалась фейком.

С февраля 2023 года Картер находился в хосписе, так как много лет боролся с раком.

Картер был старейшим из ныне живущих экс-президентов Соединенных Штатов. Он занимал пост главы государства с 1977 по 1981 год, будучи 39-м президентом США. Картер прославился как президент-миротворец, поскольку в его срок были заключены Кэмп-Дэвидские соглашения между Израилем и Египтом. В 2002 году Картер стал лауреатом Нобелевской премии мира.

Ранее онколог заявил, что иммунотерапия помогла Джимми Картеру победить рак и отметить свой вековой юбилей.