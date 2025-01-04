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В Раде объяснили, в чьих интересах действует Зеленский

Дубинский: Зеленский помогает Норвегии и Турции, прервав транзит газа
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Chris Kleponis/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский, прекратив транзит российского газа, действует в интересах Норвегии и Турции. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.

«Есть вредительские действия президента Зеленского на газовом рынке с целью перераспределить поставки на Турцию и Норвегию», — отметил нардеп.

Дубинский подчеркнул, что от решения Зеленского выиграли все, кроме Украины. По его мнению, выходом из этой ситуации могут стать исключительно экономические договоренности с Россией.

В начале января бывший министр энергетики Греции Панайотис Лафазанис заявил, что решение о прекращении транзита российского газа через территорию Украины является преступным. По словам бывшего министра, решение о прекращении транзита газа через украинскую территорию было срежиссировано «брюссельской демократией», грабительским политическим и экономическим руководством европейских стран и США.

Кроме того, аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович сообщил, что отказ Украины от транзита российского газа подорвет конкурентоспособность Европы. Он отметил, что страны Евросоюза все равно продолжат получать топливо, но уже по более высокой цене.

Ранее в ЕК решили национализировать хранилища после остановки транзита газа через Украину.

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