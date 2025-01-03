В ЕК решили национализировать хранилища после остановки транзита газа через Украину

Остановка транзита российского газа через территорию Украины является аргументом для национализации газохранилищ и подтверждает правильность соответствующего решения правительства Чехии. Об этом заявил член Еврокомиссии (ЕК) от Чехии Йозеф Сикела в социальной сети X.

«То, что происходит с нашими соседями из-за прекращения поставок российского газа через Украину, еще раз показывает, насколько дальновидно было, когда в прошлом году мы взяли критически важную инфраструктуру в руки государства», — написал Сикела.

Накануне газета The Times сообщила, что власти Великобритании опасаются роста цен на энергию из-за прекращения транзита российского газа через территорию Украины. Источники издания подчеркнули, что поставки сырья в страну изолированы от закрытия трубопровода, так как большая часть газа поступает из Северного моря.

3 января аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович заявил, что отказ Украины от транзита российского газа подорвет конкурентоспособность Европы. Он отметил, что страны Евросоюза все равно продолжат получать топливо, но уже по более высокой цене

Ранее британский аналитик заявил о сложном положении Украины после прекращения транзита газа.