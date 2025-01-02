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В Греции осудили решение прекратить транзит российского газа через территорию Украины

Экс-министр Греции Панайотис назвал решение ЕС и Киева по газу преступным
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Alexandros Avramidis/Reuters

Бывший министр энергетики Греции Панайотис Лафазанис заявил, что решение о прекращении транзита российского газа через территорию Украины, принятое ЕС и Киевом, является преступным. Его заявление опубликовано на портале Iskra.

По словам бывшего министра, решение о прекращении транзита газа через украинскую территорию было срежиссировано «брюссельской демократией», грабительским политическим и экономическим руководством европейских стран и США. При этом мнение народов стран Европы не учитывалось.

«Эти самоубийственные решения выгодны только США и трансатлантическому импорту очень дорогого газа, а заодно и Турции, чей газопровод «Турецкий поток» остается единственным, по которому в Европу может пойти дешевый российский газ», — отметил Лафазанис.

До этого врио главы «Молдовагаза» Вадим Чебан заявлял, что Молдавия в тестовом режиме успешно закупила газ в Болгарии, топливо поступило в республику через Трансбалканский коридор.

Ранее сообщалось, что доходы бюджета РФ от нефти и газа упали на четверть из-за санкций.

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