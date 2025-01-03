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Сийярто осудил решение Польши в отношении посла Венгрии

Сийярто назвал жалким и детским решение Польши не приглашать посла Венгрии
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Global Look Press

Решение МИД Польши не приглашать венгерского посла на церемонию начала польского председательства в Евросоюзе является «детским и жалким». Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, передает телеканал ATV.

«По словам министра иностранных дел Петера Сийярто, есть два конкурирующих термина для решения польского коллеги — министра иностранных дел (Радослава Сикорского. — «Газета.Ru»): жалкий и детский», — говорится в публикации.

Незадолго до этого сообщалось, что глава МИД Польши Радослав Сикорский принял решение не приглашать посла Венгрии в Варшаве на церемонию, посвященную началу председательства Польши в Совете ЕС. Замминистра по делам ЕС Магдалена Собковяк-Чарнецка уточнила, что присутствие венгерского посла будет нежелательным.

В декабре немецкий политолог Александр Рар отмечал, что Польша посвятит свое председательство в Евросоюзе дальнейшей милитаризации Европы на фоне противостояния с Россией. Кроме того, по его словам, Варшава будет рассматривать вопросы дальнейшего расширения объединения.

Председательство в ЕС перешло к Польше на полгода 1 января.

Ранее Польша предложила ЕС отменить торговые привилегии Украины.

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