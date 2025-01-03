Польша не пригласила посла Венгрии на церемонию начала председательства в ЕС

МИД Польши не пригласил посла Венгрии на церемонию начала председательства в ЕС

Глава МИД Польши Радослав Сикорский принял решение не приглашать посла Венгрии в Варшаве на церемонию, посвященную началу председательства Польши в Совете ЕС. Об этом TVP Info заявила замминистра по делам ЕС Магдалена Собковяк-Чарнецкая.

«Мы приглашали весь дипкорпус, однако господин министр Сикорский направил ноту послу Венгрии о том, что его присутствие… не будет желательно», — отметила она.

Сообщалось, что Польша, которая с января 2025 года председательствует в ЕС, и новый состав Еврокомиссии планируют разработать новые расширенные санкции против российского сжиженного природного газа (СПГ) и атомной отрасли.

По мнению политолога Александра Рара, Польша посвятит председательство дальнейшей милитаризации Европы на фоне противостояния с Россией.

Ранее Украина поделилась ожиданиями от председательства Польши в ЕС.