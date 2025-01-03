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Трамп может потребовать от Китая компенсацию за COVID-19

Экс-депутат ЕП Мариас: Трамп потребует от Китая компенсацию за коронавирус
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Steven Hirsch/New York Post via AP

Избранный президент США Дональд Трамп потребует от Китая триллионную компенсацию за коронавирус. Об этом заявил бывший депутат Европарламента, профессор институтов ЕС в Университете Крита Нотис Мариас, передает РИА Новости.

«Я предполагаю, что Трамп, воспользовавшись «достижениями» по введению санкций против России со стороны США и Запада в целом и заморозке российских государственных средств на сумму более $300 млрд, теперь без колебаний потребует от Китая компенсации за ущерб от коронавируса», — заявил Мариас.

В декабре 2024 года редактор журнала Reason и автор книги «Соединенные Штаты паранойи» Джесси Уокер Со заявил, что стороны администрации действующего главы Белого дома Джо Байдена было неправильно отвергать возможность утечки COVID-19 из лаборатории в Китае как «теорию заговора».

Перед этим конгрессмены США заявили о лабораторном происхождении коронавируса и обвинили Китай.

Ранее ученые выяснили, почему летучие мыши устойчивы к коронавирусу.

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