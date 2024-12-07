Со стороны администрации действующего главы Белого дома Джо Байдена было неправильно отвергать возможность утечки COVID-19 из лаборатории в Китае как «теорию заговора». Об этом заявил «Ленте.ру» редактор журнала Reason и автор книги «Соединенные Штаты паранойи» Джесси Уокер.

По мнению эксперта, администрации не нужно было отрицать этот факт, так как утечка вируса из лаборатории стала бы несчастным случаем.

«Использование этой формулировки связывало идею случайной утечки с идеей о том, что КНР намеренно выпустила вирус в качестве биологического оружия, что действительно было бы теорией заговора», — отметил Уокер.

По данным публициста, позднее в Соединенных Штатах появились заявления, что утечка была намеренно скрыта, поэтому это могло бы быть правдоподобной теорией заговора, учитывая, что правительства всегда что-то скрывают.

В декабре конгрессмены США заявили о лабораторном происхождении коронавируса и обвинили Китай.

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