Ученые выяснили, почему летучие мыши устойчивы к коронавирусу

Группа ученых из Института Уайтхеда и Массачусетского технологического института (оба в США) обнаружила, что фибробласты (клетки соединительной ткани) летучих мышей позволяют им противостоять вирусу SARS-CoV-2 без развития сильного воспаления. Результаты работы опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Ученые объяснили, что при проникновении вирусов в клетки первые перенастраивают их механизмы для создания вирусных частиц. У большинства животных иммунная система активирует свой врожденный ответ для борьбы с инфекцией, однако иногда это приводит к чрезмерному воспалению и повреждению тканей. В отличие от них, у летучих мышей данный процесс происходит иначе, что позволяет им переносить SARS-CoV-2 и Эболу без серьезных последствий для здоровья.

В ходе исследования ученые сравнили реакцию клеток летучих мышей и человека на заражение коронавирусом. Было выявлено, что фибробласты летучих мышей не производят инфекционные вирусные частицы, несмотря на репликацию (копирование) РНК вируса. Электронная микроскопия показала отсутствие структур, необходимых для размножения вируса в этих клетках.

Кроме того, исследователи обнаружили, что у летучих мышей до заражения уже активированы особые антивирусные гены, контролирующие выработку интерферонов — белков, стимулирующих иммунный ответ. Это позволяет их организму быстро подавлять вирусы. Однако такая система защиты не универсальна — клетки летучих мышей уязвимы для некоторых других вирусов, таких как вирус Зика.

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