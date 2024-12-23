Лидер белорусских коммунистов стал кандидатом в президенты республики

Первый секретарь ЦК Компартии Сыранков стал кандидатом в президенты Белоруссии

Первый секретарь центрального комитета Коммунистической партии Белоруссии Сергей Сыранков зарегистрировался кандидатом в президенты на будущих выборах. Решение об этом приняли на заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики, передает ТАСС.

Для регистрации кандидатом в президенты Белоруссии претенденту нужно было собрать как минимум 100 тыс. подписей граждан, а также подать в ЦИК письменное заявление о согласии баллотироваться, информацию о себе и т.д.

Очередные выборы президента Белоруссии запланированы на 26 января 2025 года.

В период с 7 ноября по 6 декабря текущего года в республике проходил сбор подписей граждан в поддержку выдвижения того или иного политика в качестве кандидата в президенты. Будущие участники выборов до 21 декабря должны были подать документы для регистрации в ЦИК.

23 декабря белорусский ЦИК зарегистрировал кандидатом в президенты действующего президента Александра Лукашенко.

Ранее Лукашенко заявил, что женщина не может быть президентом Белоруссии.