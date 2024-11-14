Лукашенко заявил, что женщина не может быть президентом Белоруссии

Женщина когда-то в перспективе может стать президентом Белоруссии, однако эта должность в государстве подразумевает в том числе и пост главнокомандующего, сейчас не надо «грузить женщину». Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает БелТА.

«В Беларуси президент — главнокомандующий. И потом, это тяжелейшая работа. Не надо так грузить женщину, это не церемониальная должность. Может, со временем мы подойдем к такому стилю. Но пока он другой», — отметил глава государства.

Лукашенко добавил, что нисколько не принижает роль женщин.

Выборы президента Белоруссии назначены на 26 января 2025 года. Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов на высший государственный пост Белоруссии проходит в период с 7 ноября по 6 декабря включительно.

Ранее Лукашенко оценил начало кампании по выборам президента Белоруссию.