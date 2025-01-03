В Китае хотят усилить сотрудничество с Россией

Китай намерен усиливать стратегическую координацию с Россией. Об этом в своей статье для РИА Новости написал Посол Китая в России Чжан Ханьхуэй.

Дипломат подчеркнул, что под руководством председателя КНР Си Цзиньпина и президента РФ Владимира Путина отношения двух стран находятся на самом высоком уровне за всю историю.

«Российская сторона ясно дает понять, что она не признает «независимости Тайваня» ни в какой форме и поддерживает действия Китая по защите его суверенитета и территориальной целостности, а также по объединению страны», — говорится в статье.

В ноябре заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко сообщил, что США используют Тайвань, чтобы создать в Азии кризисную ситуацию.

Позднее официальный представитель канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Чэнь Биньхуа заявил, что попытки Тайваня добиться независимости при поддержке США лишь приведут к горестному финалу.

До этого Чэнь Биньхуа также заявлял, что Китай не станет отказываться от возможного применения силы в отношении острова. Он предупредил, что если Тайвань пойдет на риск эскалации, то это повлечет его уничтожение. В свою очередь председатель КНР Си Цзиньпин указывал, что сепаратистская деятельность на Тайване несовместима с миром и стабильностью в этом регионе.

Ранее на Тайване сообщили об извлечении уроков из украинского конфликта.