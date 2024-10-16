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Китай предупредил об угрозе уничтожения Тайваня в случае эскалации

В КНР предупредили о риске уничтожения Тайваня в случае эскалации

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Chiang Ying-ying/AP

Официальный представитель канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Чэнь Биньхуа заявил, что Китай не станет отказываться от возможного применения силы в отношении Тайваня. Он предупредил, что если «Тайвань пойдет на риск», то это повлечет его уничтожение, передает Reuters.

«Мы максимально искренне и с полной целеустремленностью заявляем о готовности стремиться к мирному воссоединению. При этом мы никогда не возьмем на себя обязательство отказаться от применения силы», — заявил он.

По словам Чэнь Биньхуа, «неважно, сколько у Тайваня войск и сколько оружия он приобретает», поскольку если остров осмелится «пойти на риск» даже при поддержке «внешних сил», то «это приведет к его собственному уничтожению».

14 октября официальный представитель Восточной зоны боевого командования китайской армии заявил, что Китай начал учения «Совместный меч — 2024В» вокруг Тайваня. При этом армия Тайваня развернула пусковые установки противокорабельных ракет в порту Хуалянь на фоне проведения армией Китая военных учений у острова.

До этого агентство Bloomberg писало, что учения китайской армии и флота у Тайваня направлены на то, чтобы измотать небольшие военные силы острова.

Ранее в США не исключили военного столкновения с Китаем из-за Тайваня.

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