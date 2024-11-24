Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В МИД России раскрыли, зачем США используют Тайвань

Руденко: США хочет сгенерировать кризис в Азии в угоду своим корыстным интересам

close
Wiktor Dabkowski/Global Look Press

Соединенные Штаты Америки используют Тайвань, чтобы создать в Азии кризисную ситуацию. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко в беседе с ТАСС.

«Цель столь явного вмешательства США в дела региона — спровоцировать КНР, сгенерировать кризис в Азии в угоду своим корыстным интересам», — подчеркнул он.

Руденко обратил внимание на то, что вопрос Тайваня находится в исключительной компетенции Китая. При этом Вашингтон увеличивает поставки оружия Тайбэю, добавил дипломат.

В начале ноября президент России Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что некоторые страны могут использовать ситуацию вокруг Тайваня, чтобы провоцировать обострение обстановки в Восточной Азии по аналогии с украинским кризисом. Он подчеркнул, что Китай проводит абсолютно взвешенную политику.

В октябре агентство Bloomberg не исключило столкновения США и Китая из-за Тайваня, который «процветал под американской защитой», став критически важным поставщиком полупроводников и других высокотехнологичных товаров. Этот фактор и является превалирующем в споре за влияние над островом, отмечается в материале.

Ранее в посольстве КНР оценили поставки оружия США Тайваню.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами