В МИД России раскрыли, зачем США используют Тайвань

Соединенные Штаты Америки используют Тайвань, чтобы создать в Азии кризисную ситуацию. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко в беседе с ТАСС.

«Цель столь явного вмешательства США в дела региона — спровоцировать КНР, сгенерировать кризис в Азии в угоду своим корыстным интересам», — подчеркнул он.

Руденко обратил внимание на то, что вопрос Тайваня находится в исключительной компетенции Китая. При этом Вашингтон увеличивает поставки оружия Тайбэю, добавил дипломат.

В начале ноября президент России Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что некоторые страны могут использовать ситуацию вокруг Тайваня, чтобы провоцировать обострение обстановки в Восточной Азии по аналогии с украинским кризисом. Он подчеркнул, что Китай проводит абсолютно взвешенную политику.

В октябре агентство Bloomberg не исключило столкновения США и Китая из-за Тайваня, который «процветал под американской защитой», став критически важным поставщиком полупроводников и других высокотехнологичных товаров. Этот фактор и является превалирующем в споре за влияние над островом, отмечается в материале.

Ранее в посольстве КНР оценили поставки оружия США Тайваню.